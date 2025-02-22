İstanbul kışa teslim... Kar yağışı 3. gününde de devam etti: Taksim Meydanı beyaza büründü

İstanbul’da 3 gündür devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar halay çekti, kayak keyfi yaptı.

İstanbul kışa teslim... Kar yağışı 3. gününde de devam etti: Taksim Meydanı beyaza büründü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:04

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini ilerleyen saatlerde artırdı.

İstanbul genelinde 3’üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı.

Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.


Etiketler: #kar yağışı #İstanbul

İlgili Haberler

Kocaeli’deki yer altından çıkan metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor

Kocaeli’deki yer altından çıkan metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor
Feyyaz Şerifoğlu'ndan kar yağışında duyarlılık çağrısı: 'Elimizi biraz vicdanımıza koyalım'

Feyyaz Şerifoğlu'ndan kar yağışında duyarlılık çağrısı: 'Elimizi biraz vicdanımıza koyalım'
Kar yağışı sonrası sincaplar yiyecek arayışında

Kar yağışı sonrası sincaplar yiyecek arayışında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler