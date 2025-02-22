İstanbul kışa teslim... Kar yağışı 3. gününde de devam etti: Taksim Meydanı beyaza büründü

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:04

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:36

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini ilerleyen saatlerde artırdı.

İstanbul genelinde 3’üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı.

Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.