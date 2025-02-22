Yalova'da 'kar yağışı' etkisi: 3 kişi otomobilde mahsur kaldı
Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Sugören köyü Höyüktepe mevkisinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldiği belirtildi.
Bölgeye sevk edilen 4 kişilik AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin arazi aracıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştığı kaydedildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Kürşad Zorlu'yla ilgili dikkat çeken iddia
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!