İstanbul'da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı (İstanbul'da barajlarda son durum ne?)
İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.66 olarak ölçülürken, doluluk oranı yüzde 76.62 seviyesine ulaşan Ömerli barajı havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi. Doluluk oranı yüzde 76.62'ya yükselen Ömerli barajı kartpostallık görüntüsüyle havadan görüntülendi.
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı yüzde 76.62
Alibeyköy yüzde 35.3
Büyükçekmece yüzde 43.97
Darlık yüzde 54.29
Sazlıdere yüzde 23.26
Elmalı yüzde 74.48
Istrancalar yüzde 68.2
Kazandere yüzde 59.56
Pabuçdere yüzde 60.05
Terkos yüzde 49.92"
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