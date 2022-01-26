İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68'e ulaştı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, yağışlı mevsimin gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.
İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 metreye yaklaşan kar yağışının da etkisiyle barajlarda dün 54,47 olan su seviyesi bugün yüzde 54,68'e ulaştı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 2,25 oldu.
Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 60,66, Kazandere'de yüzde 62,40, Sazlıdere'de yüzde 22,91, Alibey'de yüzde 34,65, Darlık'ta yüzde 53,62, Büyükçekmece'de yüzde 44,15, Terkos'ta yüzde 49,43, Elmalı'da yüzde 73,98, Ömerli'de yüzde 77,00, Istrancalar'da yüzde 72,54 olarak kaydedildi.
Bu yıl ise 26 Ocak itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 61,12 kilogram olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 474,98 milyon metreküp seviyesine yükseldi.
İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 769 bin metreküp oldu.
Melen ve Yeşilçay'dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı ise 32,54 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 71,56 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.
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