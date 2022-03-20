İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor
İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yoğun kar ve kayganlaşan zemin nedeniyle bazı ilçelerde trafik kazaları meydana geldi.
İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana aralıklarla görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı.
Kentte 3 gündür zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla süren kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Bazı ilçelerde kar yağışı hafif şekilde etkisi sürdürürken bazı ilçelerde ise yağış görülmedi.
Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de ara ara hafif şekilde kar ve karla karışık yağmur görülüyor. Trafikte az sayıda araca rastlanırken D-100 kara yolu ve ana arterlerde yolların açık olduğu, bazı ara sokaklarda ise araçların kontrollü ilerlediği görüldü.
Avrupa Yakası'nın Kağıthane, Beşiktaş ve Şişli ile Eyüpsultan, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerinde parçalı bulutlu havanın hakim olduğu görüldü. Bölgede gece aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ana yollar ile ara sokakların açık olduğu gözlendi.
İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 8 olarak kaydedildi.
SÜRÜCÜLER GECE ETKİLİ OLAN KAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI
Gece bazı ilçelerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar ve kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, trafik kazaları meydana geldi.
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