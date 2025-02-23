İstanbul'da kayan otomobil taksiye ve 2 eve çarptı!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 08:15

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:17

Kaza, saat 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta seyir halinde olan 34 KMS 449 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik yokuşta hız kazandı.

Otomobil, önce buzlanan yolda mahsur kalan 34 TEC 42 plakalı taksiye, ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken tekrar savrulan otomobil, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

'DUVARI YIKILAN ODA ANNEMİN ODASI'

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ve olay anında uyuduğunu belirterek, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi.

Sokağı trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi ekipleri yolda tuzlama yaptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde buzlanan yolda kornaya basarak hızla ilerleyen otomobilin taksiye çarptığı anlar görüldü. Bu sırada taksinin direksiyon kabininde bulunan şoför, kendini aşağı atarken, çevredekiler yardıma koştu.