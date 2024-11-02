İstanbul’da kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni bulundu: 1 gözaltı!
İstanbul Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.
Dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.
ACI HABER GELDİ
Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1 GÖZALTI VAR
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Şişli #kayıp çocuk #Feriköy mezarlığı #Şirin Elmas Hanilçi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı!