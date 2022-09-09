İstanbul’da ’kayıt dışı ilaç’ operasyonu: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi
İstanbul'da bir ilaç deposuna düzenlenen baskında başkaları adına reçetelendirilen ve kayıt dışı olduğu iddia edilen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan ilaçlar ele geçirildi.
İstanbul Kağıthane’de bir ilaç deposunda kayıt dışı ilaç bulundurulduğu ve ilaçların başka kişiler adına reçetelendirilerek devlete faturalandırıldığı yönünde ihbar yapıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Emniyet ekiplerince 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilaç deposunda başkaları adına reçetelendirilerek devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satışının gerçekleştiği ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçunun işlendiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte depoya baskın düzenlendi.
Depoda yapılan incelemelerde başka kişiler adına reçetelendirilmiş, piyasa değeri 15 milyon TL olan 500 bin ml. solüsyon çözelti ve şurup, bin 100 adet flakon, 2 bin gram krem, 50 bin adet film ve tablet ele geçirildi. Baskında, 10 şüpheli gözaltına alınarak ilaçlara el konuldu.
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