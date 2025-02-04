İstanbul'da kazan dairesinde başlayan yangın binayı kül etti!
Sarıyer'de bir evin kazan dairesine başlayıp hızla yayılan yangın binayı kül ederken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki binalara ve ormana yayılması önlendi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta 02.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; bir evin kazan dairesinde başlayan yangın hemen yanındaki boş kümese de sıçradı. Hızla büyüyen yangın sonucu bütün sokağa duman yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana ve çevre evlere sıçrama riskine karşı çevredeki evler tedbiren tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ve diğer binalara sıçramadan 1 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda şans eseri dumandan etkilenen de olmadı. Yangın ve yoğun duman dron ile görüntülendi.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken kazan dairesinin ve kümesin olduğu bina kullanılamaz hale geldi. Yetkiler olayla ilgili inceleme başlattı.
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