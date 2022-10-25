İstanbul'da kılıç ve satırla meslektaşı ile yurttaşları tehdit eden avukat yakalandı
Bakırköy'de Avukat Levent D., bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı sonra da sokaktakileri tehdit etmişti. Gözaltına alındıktan sonra salıverilen Levent D. yeniden yakalanıp adliyeye sevk edildi.
İstanbul Bakırköy'de Avukat Levent D.'nin bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı sonra da sokaktakileri tehdit ettiği görüntüleri tedirginliğe yol açmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde, 20 Ekim Perşembe saat 15.00 sıralarında, avukat Levent D. hukuk bürosunun olduğu apartmanda eline aldığı kılıç ve satırla bağırıp küfür etmeye başladı. Gürültü nedeniyle koridora çıkan meslektaşına saldıran Levent D, daha sonra sokağa yöneldi.
Sokaktaki insanları da tehdit eden Levent D, yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli Levent D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Görüntüleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent D'nin yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.
Polis ekiplerince yakalanan Levent D, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi