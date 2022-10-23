Siyasi liderlerden İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen Filiz Saraç'a kutlama mesajı

23 Ekim 2022 Pazar, 22:20

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. Saraç, 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen Filiz Saraç için kutlama mesajı yayımladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Barosu seçimlerinde, İstanbul barosuna ilk kez bir kadın baro başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen Filiz Saraç’ı yürekten kutluyorum. Bu ülkeye adaleti hep beraber getireceğiz" dedi.

İstanbul Barosu seçimlerinde, İstanbul barosuna ilk kez bir kadın baro başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen @AvFilizSarac’ı yürekten kutluyorum. Bu ülkeye adaleti hep beraber getireceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "144 yıl sonra İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçilen Avukat Filiz Saraç’ı yürekten kutluyor, Hukukun üstün olduğu adil yarınlar için yürüteceği mücadelede başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, kadınların omuzlarında yükselecek!" mesajını paylaştı.

144 yıl sonra İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçilen Avukat Filiz Saraç’ı yürekten kutluyor,



Hukukun üstün olduğu adil yarınlar için yürüteceği mücadelede başarılar diliyorum.



Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, kadınların omuzlarında yükselecek! — Meral Akşener (@meral_aksener) October 23, 2022

Filiz Saraç'ı tebrik eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İstanbul Barosu Başkanı seçilen ve baro tarihindeki ilk kadın başkan olan Av. Filiz Saraç'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adaletin sağlanması mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı seçilen ve baro tarihindeki ilk kadın başkan olan Av. Filiz Saraç'ı tebrik ediyorum.



Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adaletin sağlanması mücadelesinde başarılar diliyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) October 23, 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan ve baro tarihinin ilk kadın başkanı olan Av. Filiz Saraç’ı tebrik ederim. Adaletin ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde İstanbul Barosu’na başarılar dilerim" dedi.