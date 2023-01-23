İstanbul’da kıraathanede silahlı saldırı: Sandalye fırlatıp, masaları devirdiler
Kağıthane’de kıraathaneye gelen maskeli 4 şahsın silahlı saldırıda bulunduğu o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, maskeli 4 şahıs ellerinde silahla sokaktaki bir kıraathaneye geldi. İçeriye giren şahıslar, masada oyun oynayan Yusuf Koçyiğit'e silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Sesleri duyan kıraathanedeki yurttaşlar kendilerini yere atarak korumaya çalıştı. Kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet ett. Yaralanan 3 kişi yurttaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Yusuf Koçyiğit ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurşunlardan biri ise karşı binadaki bir dairenin camına isabet etti.
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