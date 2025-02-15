Soba can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından karı koca zehirlendi.

Soba can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:02

Olay, gece 04.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Karakadı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Sobayı yakıp uykuya dalan Ayhan M. (53) ve Nurten M. (44) çifti, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde zorlukla uyanan çift, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #soba #karbonmonoksit gazı

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