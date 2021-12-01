İstanbul'da "kış lastiği" denetimleri yapıldı: Cezası 846 lira

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:12

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

Otobüs lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinliklerin 4 milimetre şartına uyup uymadığı "kumpas" adlı aletle ölçülerek polis ekiplerince incelendi.

Ayrıca şoför ve otobüsün belgeleri, takometre, çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanlar da denetlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde denetimlerini gerçekleştirdi.

Ekipler otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçların lastiklerinin 1,6 milimetre, otobüs, kamyon ve çekicilerin lastiklerinin ise 4 milimetre kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetlemelerin kazaları ve olası can kayıplarını önleyeceğini dile getiren araç sürücüleri, uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

CEZASI 846 LİRA

Jandarma ekipleri de sürücülere içinde "Emniyet kemerini mutlaka takınız.", "Hız yapmayın, yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın.", "Araçlarınızın kış bakımını yaptırın.", "Aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun.", "Islak, buzlu ve karlı yolda, takip mesafesini arttırın.", "Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın.", "Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun.", "Farlarınızın çalıştığından emin olun.", "Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin.", "Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın." maddelerini içeren "Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural" yazılı broşürü dağıttı.

Her iki denetimde de sürücülerin çoğunun kurallara uyduğu görüldü.

Kurallara uymayan sürücülere 846 lira idari para cezası kesileceği ve lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyeceği öğrenildi.