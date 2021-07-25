81 ile 'plastik poşet' genelgesi! Yeni kural ve cezalar geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine genelge yolladı. Gönderilen genelgeye göre, plastik atıkların ithalatını yapacak tesislerin teknik şartlarına ilişkin yeni düzenlemeler getiriliyor.
Plastik atık ithalatı yapacak işletmeler, kayıt belgesi alabilmek için tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunarak atık ithalatçısı tesis inceleme raporu çıkaracak. Tesisler, farklı plastik polimerlerini ayrıştıracak, plastik dışı atıkları ayıracak, kırma-kesme işlemi uygulayacak altyapıya sahip olacak, temizleme ve kimyasal işlem uygulayarak mamül haline getirecek donanımı sağlayacak.
ÜRÜNLER RAPORLANACAK
Atık ithalatında, geri kazanım yapılan tesisin elde ettiği ürünler raporlanacak. Atık ithalatçısı kayıt belgeleri, tek firmaya bağlı olsalar da her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek. Hazırlanacak raporlarda, ithal edilen plastik atığın temizleme süreçlerine yer verilecek; ısıl, kimyasal, biyolojik işlemler hakkında detaylı bilgi verilecek.
'TANIM' KRİTERLERİ
Tesislerde lisans belgesine esas alınan belgelerden farklı durumlar oluşması halinde, inceleme işlemi sonlandırılarak, e-izin sisteminde güncelleme yapılması talep edilecek. Raporlarda tesislerin atık yönetim planı ile katı, sıvı ve gaz atıklar için atıksu ile emisyon verileri de kayda geçirilecek.
CEZALAR
Güncel belgelere göre yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar, Çevre Kanunu’na göre cezaya tabi olacak. Plastik atıkların tanımlanmasıyla, plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkların ithalatı ise yasak kapsamında olacak. Plastik ambalajlar, kaynağında ayrı toplanmış ve malzeme türlerine göre ayrıştırılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık-hurda ambalaj malzemeleri olarak ithal edilebilecek.
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