İstanbul'da 'komşu' kavgası: Silahlar konuştu!
Beylikdüzü’nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada ortalık karıştı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda bir kişi bacağından vurulurken taraflar arasındaki kavgayı polis tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yakuplu Mahallesi'nde, dün 14.00 sıralarında komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay iki grup arasında kavgaya dönerken, ortalık savaş alanına döndü.
Sokağa taşan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu. Metin K. isimli vatandaş bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi geldi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
İki grup arasında yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında güçlükle son bulurken yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bacağından yaralanan Metin K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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