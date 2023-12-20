Akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: İkisi ağır 3 yaralı!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:05

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesne bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan kavgada kan aktı.

İddiaya göre, akraba iki aile arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taş- sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ile F.D. bıçakla, M.D. ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.D. ile F.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sokakta bulunan 4 otomobilde de atılan taş ve sopaların isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.