İstanbul'da korku dolu anlar... Binanın kolonu patladı

Bahçelievler'de bir binanın alt katında bulunan marangoz atölyesinin kolonu patladı.

DHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:14
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.

Patlama sonucu 11 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.

Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi. 


BAHçelievler Şirinevler kolon Bina

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