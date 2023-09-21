İstanbul'da korku dolu anlar... Binanın kolonu patladı
Bahçelievler'de bir binanın alt katında bulunan marangoz atölyesinin kolonu patladı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.
Patlama sonucu 11 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.
Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.
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