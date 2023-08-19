Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncuları kim?
Kolonya Cumhuriyeti filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kolonya Cumhuriyeti filminin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner ve Sıla Çetindağ üstleniyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncuları kim?
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Çağlar Çorumlu
Büşra Pekin
Ersin Korkut
Uğur Bilgin
Mahir İpek
Patrycja Widlak
Hakan Ummak
Öner Ateş
Gülhan Tekin
Pınar Tanrıverdi
Arif Susam
Ali Fuat Onan
Serkan Atar
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
KOLONYA CUMHURİYETİ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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