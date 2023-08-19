Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:42

Kolonya Cumhuriyeti filminin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner ve Sıla Çetindağ üstleniyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncuları kim?

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağlar Çorumlu

Büşra Pekin

Ersin Korkut

Uğur Bilgin

Mahir İpek

Patrycja Widlak

Hakan Ummak

Öner Ateş

Gülhan Tekin

Pınar Tanrıverdi

Arif Susam

Ali Fuat Onan

Serkan Atar

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

KOLONYA CUMHURİYETİ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.