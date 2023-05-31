İstanbul'da korkunç cinayet: Cesedi çuval içinde bulundu

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:01

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre, saat 14.30 sıralarında oto yıkamacı Metin Üreyil iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.

Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir iş yerine

götürüldü.

Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi.

Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonu sürdürdüğü ve gözaltına alınanların olduğu kaydedildi.