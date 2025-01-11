İstanbul'da korkunç olay... Selamına karşılık vermedi, kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:42

Güncelleme: 11.01.2025 - 15:42

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir pet marketin önünde dün gece saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; M.A. adlı şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı. O sırada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y. de kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde pet marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.