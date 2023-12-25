Kaza yaptı, kendisine selam vermeyen 2 arkadaşını bıçakladı

Ankara'da otomobiliyle trafik kazasına karışan M.D., o sırada yoldan geçen 2 iş arkadaşını, selam vermedikleri gerekçesiyle bıçakla yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:03
Kaza yaptı, kendisine selam vermeyen 2 arkadaşını bıçakladı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi'nde M.D., trafik kazasına karıştığı sırada, olay yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U.'ya laf atıp selam vermedikleri gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma büyüyünce M.D., 2 arkadaşını bıçaklayıp yaraladı.

Bu sırada M.D. ile kaza sırasında yanındaki arkadaşı A.A. ve olay yerindeki H.Y.'de dahil olmak üzere 3 kişi daha kavgada yaralandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis gözetiminde tedaviye alınan şüphelilerin hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.


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