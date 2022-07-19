İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
Bahçelievler'de yol kenarında boğazına ip geçirilmiş erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mahalle sakini Ebru Bozkurt, "Sabah markete gidiyordum. Burada polisler vardı. Baktığımda kendini asmıştı. Nasıl astığını bilmiyorum ama dizlerinin üstüne çökmüştü. Boğazında kablo vardı. Sapsarı kesilmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve olay yerini kapattı." dedi.
Video Haberler
- Korkulan oldu: Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'da
- Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
- Esnafın kabusu oldular: 'Haraç çetesi' iddiası
- Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
- Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- CHP'li Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
- Ankara merkezi FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
- Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
- İzmir'de korkutan orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'