Bodrum'da denizde ceset bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bodrum'da Turgutreis Mahallesi açıklarından tekneyle geçenler, Çatalada kıyısı yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi, söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.
Üzerinde, bir süredir kayıp olan 38 yaşındaki Emre Çelik adına düzenlenmiş kimlik bulunan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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