İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar

İstanbul’da bir kadın ve bir erkek, ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla görüntülendi. Söz konusu görüntüleri DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:45
İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar
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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir kadın ve bir erkek, ellerinde silahlarla görüntülendi. 

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, Göktürk Göleti Tabiat Parkı’ndan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Çelik’in söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu” diyen Çelik, “Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum...”

Çelik, “Emniyet ilgileniyor şuan şikayetime ilişkin kesin bir bilgi tarafına bildirilmedi” bilgisini de verdi. 


İstanbul silah Göktürk Mahallesi

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