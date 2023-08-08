İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:45

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:45

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir kadın ve bir erkek, ellerinde silahlarla görüntülendi.

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, Göktürk Göleti Tabiat Parkı’ndan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu” diyen Çelik, “Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum...”

Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu.

Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi.

Ülkenin geldiği durum.

Saat: 19.32

Yer : Göktürk Göleti @DenizKoken… pic.twitter.com/8DtLjHVlsu — Av. Bilal Çelik (@AvBilalCelik) August 7, 2023

Çelik, “Emniyet ilgileniyor şuan şikayetime ilişkin kesin bir bilgi tarafına bildirilmedi” bilgisini de verdi.