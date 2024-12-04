Şanlıurfa'da evin mutfağında patlama: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada İrem Naz Tatçı (15) yaralandı.

Şanlıurfa'da evin mutfağında patlama: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:04

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlama sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede patlamanın mutfak bölümünde meydana geldiği tespit edildi. Patlama sırasında evde bulunan İrem Naz Tatçı, yaralandı.

Sağlık ekipleri, Tatçı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #patlama #Gaz sıkışması

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