Son dakika... İstanbul'da 14 katlı binanın giriş katında patlama!
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralanırken, binada mahsur kalan 1 şahsı kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.
Doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ KAYIP
İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı. Hasar alan binadan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı. İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu.
Etiketler: #beylikdüzü #doğal gaz #İstanbul #patlama
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