Son dakika... İstanbul'da 14 katlı binanın giriş katında patlama!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 08:25

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:17

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ KAYIP

İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı. Hasar alan binadan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı. İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu.