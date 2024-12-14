İstanbul'da korkutan yangın: Dumanların arasından kurtarıldı!
Maltepe ilçesinde bulunan apart otel olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kadın, kucağında evcil hayvanlarıyla siyah dumanın arasından kurtarıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apart otelde, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; binanın ikinci katından yükselen dumanı gören otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip otelde konaklayan kişileri tahliye etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bu sırada bir kadın, kucağında evcil hayvanlarıyla beraber siyah dumanın arasından kurtarılırken, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Apart otel olarak kullanılan binada yangın sonrası hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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