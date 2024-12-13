Şanlıurfa'da korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Haliliye Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Mehmet (4) Zeynep (1) Aydın (27) ve Fatma Kesik (35) ile Hanife Kaçmaz (69) ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Etiketler: #Şanlıurfa #Yangın #Bina
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