İstanbul'da kritik görüşme: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

13 Mart 2022 Pazar, 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.