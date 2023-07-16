İstanbul'da kuaförde silahlı kavga!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:02

Şişli Feriköy’de, önceki gün saat 19.00 sıralarında yaklaşık 7 yıl önce Hüseyin S., hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Temel Z.’yi darbetti.

Bu nedenle Hüseyin S.’ye husumet besleyen Temel Z., yaklaşık 5 ay önce Hüseyin S.’ye silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda yoldan geçen bir kadın yaralanırken, Hüseyin S. ise yara almadan kurtuldu.

SİLAHLA KUAFÖRÜ BASTILAR, DARBEDİLDİLER

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Temel Z., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay sonra cezaevinden çıkan Temel Z., husumet beslediği Hüseyin S.’nin peşine düştü.

Olay günü Hüseyin S.’nin kardeşi Olgun S.’nin semtteki bir kuaförde olduğunu öğrenen Temel Z., kardeşi Taner Z. ve arkadaşı Recep Ç.’yi iş yerine gönderdi. Silahla kuaföre giren 2 şahıs, Olgun S.’ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Olgun S.’nin karşılık vermesi ve sonrasında kardeşleri Hüseyin S. ile Yusuf S.’nin de gelerek kavgaya dahil olmasıyla saldırganlar Taner Z. ve Recep Ç. darp edildi. Kuafördekilerin araya girmesiyle saldırganlar etkisiz hale getirilirken, Olgun S., Taner Z.’nin elindeki silahı alıp polise teslim etti.

Kavgadan sonra Taner Z., Recep Ç. ve sonradan kuaföre gelen Temel Z. kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli polisi, saldırgan Taner Z.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Taner Z., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.