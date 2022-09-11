İstanbul'da 'kumar' baskınları: 75 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2022 Pazar, 12:28

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 03-06 Eylül tarihleri arasında 252 ekip 603 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılan baskınlarda 768 kahvehane, 29 dernek, 11 ruhsatsız işyeri denetimden geçilirken 6 bin 963 kişinin GBT(Genel Bilgi toplama sistemi) sorgulamalarının yapıldığı öğrenildi.

75 KİŞİ YAKALANDI

Polis yaptığı baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 60 kişiye Kabahatler Kanunu 34. maddesi gereğince toplam 100 bin 45 lira para cezası kesti. Bu kişilere kumar oynatan ve oynamaya yer temin ettikleri belirlenen 15 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kumarhaneye çevrilen işyerlerinde çok sayıda kumar makinesi, iskambil kağıtları, oyun masaları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 5 işyerinin mühürlendiği öğrenildi.