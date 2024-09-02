İstanbul'da kuvvetli sağanak felç etti: Ataşehir ve Ümraniye'de yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul'a sarı kodlu uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda su baskınları yaşandı. Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe'de sağanak yapış sonrası yollar göle dönerken Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde ise güneş hakimdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapılmıştı.
İstanbul'un da dahil olduğu illerdeki yurttaşlardan sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istenirken megakentin Anadolu Yakası'nda sağanak hayatı felç etti.
Ataşehir ve Ümraniye'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Dudullu Organize Sanayi bölgesinde de su baskınları yaşandı.
Sancaktepe'te de etkili olan sağanak yağışta yağmur suları İETT otobüsünün içine doldu.
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