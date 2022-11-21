İstanbul'da kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:21

İstanbul Beylikdüzü'nde cumartesi gece saatlerinde kimliği belirsiz bir grup şahıs cadde üzerindeki kuyumcu dükkanına alarm sistemini bozarak girdi.

Dükkana giren hırsızlar içerideki güvenlik kamerasını ve hareket sensörlerini sprey boya ile kapattı. Şahıslar, içerideki kasalardan ve tezgahtan 3 kilo altın ve 120 bin TL değerinde nakit parayı çaldı.

Toplamda 3 buçuk milyon liralık vurgun yapan şüpheliler, dükkandan ayrılarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi, iş yerinin soyulduğunu anlayınca büyük bir şok yaşarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dükkan içerisinde çalışma yaparken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girdikten sonra içerideki hareket sensörlerini ve güvenlik kamerasını sprey boya ile kapattığı anlar ise görüntülendi.