İstanbul'da 'lodos' etkisi: Bazı vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:50

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları dolayısıyla planlanan bazı vapur seferler iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.