İstanbul'da 'lodos' etkisi: Bazı vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49
İstanbul'da 'lodos' etkisi: Bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları dolayısıyla planlanan bazı vapur seferler iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.


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