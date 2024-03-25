İstanbul'da 'lodos' etkisi: Bazı vapur seferleri iptal edildi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları dolayısıyla planlanan bazı vapur seferler iptal edildi.
Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) March 25, 2024
Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0
Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/d1YC3dtqdN
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