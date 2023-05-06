İstanbul'da lojistik deposunda yangın!

Büyükçekmece’de 2 bin metrekare alan üzerine kurulu lojistik deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken depo kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 04:32
İstanbul'da lojistik deposunda yangın!
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İstanbul Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'nde 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti.

İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.


Büyükçekmece İstanbul depo Yangın

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