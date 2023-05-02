Tuzla'daki tersanede bakıma alınmıştı... Yük gemisinde yangın!

İstanbul Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan "Hacere Ana" adlı yük gemisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gemide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:54
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İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanede, yaklaşık iki aydır bakımda olan 1588 groston ağırlığında ve 81 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Hacere Ana" adlı yük gemisinin yaşam alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gemide maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


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