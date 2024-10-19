İstanbul'da lüks araçlardan konsol hırsızlığı: 113 suç kaydı bulunan şahıs serbest bırakıldı!
İstanbul'da, 7 ilçede lüks araçlardan konsol hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa'da bulunan 33 lüks araçla ilgili konsol hırsızlığı şikayetlerinin ardından çalışma başlattı.
Şüpheli olduğu belirlenen Fazlı K. (41), Ferhat S. (44) Kartal'da çaldıkları bir araçla gittikleri Sultangazi'de yakalandı. Daha sonra hırsızlıkla ilişkili olduğu belirlenen P. Ç. (47) de gözaltına alındı.
Fazlı K. ile Ferhat S'nin ikamet ve iş yerlerinde 4 hayalet gösterge, 3 NBT ekran, 2 NBT ekran beyni, 2 joystick ele geçirildi.
113 SUÇ KAYDI: SAVCI SERBEST BIRAKTI
Şüphelilerden Fazlı K'nin 44 suç kaydı ile 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Ferhat S'nin 17 suç kaydı, P. Ç'nin ise 113 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fazlı K. ile Ferhat S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, zanlılardan P. Ç. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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