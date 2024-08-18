İYİ Parti'li Mehmet Mustafa Gürban çakarlı lüks araç videosunu silmişti, açıklama yaptı
İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, tepkilerin ardından ise sildi. Yaptığı paylaşım hakkında Gürban açıklama yaptı.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.
Gürban, çakarlı lüks araçlarla çektiği videoyu, tepkiler gelince hemen sildi.
Gürban, çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini ifade ederek şu paylaşımı yaptı:
Çakarlı araçla terörist taşınsa sorun yok.— Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 18, 2024
Çakarlı araçla başka parti çocukları gezse sorun yok.
Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok
Çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var kuduruyorlar.
Kudurun o zaman !
Daha çok kuduracaksınız,
bu… pic.twitter.com/3RDt0fAiwA
ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME YAPMIŞTI
Gürban, üç ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a lüks araçlara binmemesi için ‘tavsiyede’ bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gürban, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ümit Bey’e bir beyaz Toros hediye etmek isterim, makam aracı olarak kullanması için. Ya da kırmızı Şahin S. Önce milliyetçi partiler örnek olacak gençlere ki, gençler Mercedes’lere Range Rover’a özenmeyecek! Yoksa eleştirdiğimiz RTE’den ne farkınız kalır? Elinize imkan geçse siz ondan beter olursunuz demek ki!"
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