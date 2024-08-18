İYİ Parti'li Mehmet Mustafa Gürban çakarlı lüks araç videosunu silmişti, açıklama yaptı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:49

Güncelleme: 18.08.2024 - 19:49

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.

Gürban, çakarlı lüks araçlarla çektiği videoyu, tepkiler gelince hemen sildi.

Gürban, çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini ifade ederek şu paylaşımı yaptı:

Çakarlı araçla terörist taşınsa sorun yok.



Çakarlı araçla başka parti çocukları gezse sorun yok.



Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok



Çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var kuduruyorlar.



Kudurun o zaman !



Daha çok kuduracaksınız,

bu… pic.twitter.com/3RDt0fAiwA — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 18, 2024

ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME YAPMIŞTI

Gürban, üç ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a lüks araçlara binmemesi için ‘tavsiyede’ bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gürban, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ümit Bey’e bir beyaz Toros hediye etmek isterim, makam aracı olarak kullanması için. Ya da kırmızı Şahin S. Önce milliyetçi partiler örnek olacak gençlere ki, gençler Mercedes’lere Range Rover’a özenmeyecek! Yoksa eleştirdiğimiz RTE’den ne farkınız kalır? Elinize imkan geçse siz ondan beter olursunuz demek ki!"