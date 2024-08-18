İYİ Parti'li Mehmet Mustafa Gürban çakarlı lüks araç videosunu silmişti, açıklama yaptı

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, tepkilerin ardından ise sildi. Yaptığı paylaşım hakkında Gürban açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:49
İYİ Parti'li Mehmet Mustafa Gürban çakarlı lüks araç videosunu silmişti, açıklama yaptı
Abone Ol google-news

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.

Gürban, çakarlı lüks araçlarla çektiği videoyu, tepkiler gelince hemen sildi.

Gürban, çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini ifade ederek şu paylaşımı yaptı:

ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME YAPMIŞTI

Gürban, üç ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a lüks araçlara binmemesi için ‘tavsiyede’ bulunmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gürban, şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Ümit Bey’e bir beyaz Toros hediye etmek isterim, makam aracı olarak kullanması için. Ya da kırmızı Şahin S. Önce milliyetçi partiler örnek olacak gençlere ki, gençler Mercedes’lere Range Rover’a özenmeyecek! Yoksa eleştirdiğimiz RTE’den ne farkınız kalır? Elinize imkan geçse siz ondan beter olursunuz demek ki!"


araç haberleri Çakarlı araç haberleri lüks araç haberleri

İlgili Haberler

Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?

Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Instagram’a erişim engeli kararına karşı dava açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Instagram’a erişim engeli kararına karşı dava açtı
İYİ Parti’den ‘yas’ tepkisi: ‘Cumhurbaşkanı keyfine göre ilan edemez’

İYİ Parti’den ‘yas’ tepkisi: ‘Cumhurbaşkanı keyfine göre ilan edemez’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler