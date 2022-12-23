Kocaeli'nde bedava halı izdihamı

23 Aralık 2022 Cuma, 17:39

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu.

Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi.

Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu. Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı.

Yurttaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi. Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü.