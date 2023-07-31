İstanbul'da 'mayın' paniği: 30 tane bulundu, sahil kapatıldı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:34

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:40

Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmek için denize giren bir yurttaş denizde 30’a yakın patlamamış mayın gördü. Korku içinde denizden çıkan yurttaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ PATLAMA YAPACAK

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi. 30’a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

DALGALARLA GELDİ

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mayınların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.