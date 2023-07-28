'Çocukları 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkarmayın'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:00

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca yurttaşlar çocuklarıyla birlikte denize ve havuza giderek serinliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü, sıcak havanın etkisini artırdığı şu günlerde önemli uyarılarda bulundu.

"30 FAKTÖRLÜ GÜNEŞ KREMİ SÜRMELERİ GEREK"

Sıcak havalarda sıvı alımına özen göstermek gerektiğinin altını çizen Öncü, "Çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz. Bu saatlerde güneşe çıkacaklar ise ebeveynlerinin 30 faktörlü güneş kremi sürmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"BOL BOL SIVI TÜKETMELERİ GEREKİYOR"

Bol bol sıvı tüketmek gerektiğine dikkat çeken Öncü, "Annelerin de çocukları 6 aylık olana kadar bol bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. 6 aya kadar bebeklere su vermediğimiz için bütün su ihtiyacını anne sütünden alacaktır. Çünkü anne sütünün yüzde 80’i sudur. Anneler ne kadar bol su tüketirlerse çocuğa da o kadar bol su geçecektir" ifadelerini kullandı.

"KLİMA ÇOCUKLARA DOĞRUDAN ÜFLEMEMELİ"

Sıcak havalarda çocuklara kalın giysiler giydirilmemesi gerektiğini anlatan Öncü, “Klima veya esen rüzgarda çocuklarıyla birlikte aileler otururken çocuklara kalın giysiler giydirilmemeli. İnce kıyafetler tercih edilmeli ve çocuklara doğrudan klima havası vurmaması gerekiyor. Direkt klimalı odada çocuğun kalmasını istemeyiz” dedi.