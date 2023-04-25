İstanbul'da meteor düştüğü gözlemlendi
İstanbul semalarında dün akşam meteor düştüğü gözlemlendi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, meteor ile birlikte patlama sesi duyulduğunu iddia etti. Meteor düşüşü farklı illerde de görüldü.
İstanbul ve çevre illerde dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlemlendi.
Hava olaylarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunan Hava Forum sitesinin Twitter hesabında paylaşılan videoda meteorun düştüğü gözlemlendi.
Farklı illerden paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğunu aktardı.
Sosyal medya kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımlar şöyle:
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- 'Cumhur' seçmeninden Erdoğan'a kötü haber