İstanbul'da meteor düştüğü gözlemlendi

İstanbul semalarında dün akşam meteor düştüğü gözlemlendi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, meteor ile birlikte patlama sesi duyulduğunu iddia etti. Meteor düşüşü farklı illerde de görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:21
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İstanbul ve çevre illerde dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlemlendi.

Hava olaylarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunan Hava Forum sitesinin Twitter hesabında paylaşılan videoda meteorun düştüğü gözlemlendi.

Farklı illerden paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğunu aktardı.

Sosyal medya kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımlar şöyle:



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