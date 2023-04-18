Meteoroloji'den Marmara'nın güneyi ve doğusu için 'sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:20

Güncelleme: 18.04.2023 - 14:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra görülecek kuvvetli yağışların, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın, saat 20.00'de sona ereceği değerlendiriliyor.