İstanbul'da metro durağında 'sapık' vakası: Fotoğrafları silmedi ortalık karıştı

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine ortalık karıştı.

İHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:33
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Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Durumu fark eden bir kadın, fotoğrafının silinmesini istedi. Şahıs ise bu isteği reddetti. Çevredekiler müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği, vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor.


Çekmeköy metro fotoğraf

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