Esenler'de '15 yaşındaki çocuğa taciz' iddiası: Mahalleli linç etmek istedi
İstanbul Esenler'de 15 yaşındaki bir çocuğu evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu M. R., çocuğun babası ve mahalleli tarafından feci şekilde darbedildi. Polis, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.
Fatih Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde; yabancı uyruklu M.R., 15 yaşındaki bir çocuğu okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden çocuk durumu babasına bildirdi.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Ertesi gün çocuğu yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çocuğun babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Emniyet'teki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.
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