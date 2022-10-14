Esenler'de '15 yaşındaki çocuğa taciz' iddiası: Mahalleli linç etmek istedi

14 Ekim 2022 Cuma, 11:26

Fatih Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde; yabancı uyruklu M.R., 15 yaşındaki bir çocuğu okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden çocuk durumu babasına bildirdi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Ertesi gün çocuğu yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çocuğun babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyet'teki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.