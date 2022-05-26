İstanbul’da metro seferlerine düzenleme

26 Mayıs 2022 Perşembe, 00:20

İstanbul'da metro seferleri Türkiye Kupası final müsabakası ve diğer etkinlikler nedeniyle Perşembe günü gece 2'ye kadar yapılacak.

Metro İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Kayserispor-Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ve şehirdeki diğer etkinlikler nedeniyle 26 Mayıs Perşembe günü seferlerin M1, M3 ve M9 hatlarında 01.00’e, M4 ve M5 hatlarında ise 02.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.