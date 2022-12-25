İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay: Herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul Maltepe'deki metro istasyonunda görenleri hayretler içinde bırakan bir olay yaşandı. Metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin istasyonda kimseye aldırmadan tuvaletini yaptığı görüldü.
İstanbul Maltepe'de, metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın etrafındakilere aldırmadan tuvaletini yaptığı görüldü.
Metronun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs bir anda pantolonunu indirdi.
Daha sonra yere çömelen şahıs, burada tuvaletini yapmaya başladı. Etrafındakilere aldırış etmeyen adam tuvaletini yapmaya devam etti.
Şakınlıkla karşılanan görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
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