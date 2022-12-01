Taksim Metrosu'na girerken ışık hüzmesi

01 Aralık 2022 Perşembe, 07:22

Taksim Metrosu’nun girişinde İBB’nin hayli büyük bir sergi mekânı var. Bugüne kadar etkin kullanılamadı ki arada bir göz atarım, içerde kimsecikler olmazdı. Oysa İstanbul’da yaşayan herkesin yolu en az bir kez bu merdivenlerden inip bu kattan geçmiştir: Taksim Metrosu burası! İstanbul’un göbeğinin deliği.

Şimdi İBB Kültür AŞ burasını, Taksim Sanat’ı, genç ve hatta özellikle kadın sanatçıların işlerini sergileyecekleri bir mekân olarak kullanmaya başlıyor. Murat Abbas’la ilk sergileri “Bir Işık Hüzmesi Üzerine” adlı etkinlikte konuştuk. Burasını genç sanatçılara, özellikle de gençlerle buluşacakları bir mekân olarak sunuyorlar. Sanatçılardan Akın Sevgör’ün de bir performans sergilediği açılışta sergilenen işler kadar ortamın cıvıl cıvıl gençlerle dolmuş olması da güzeldi. Begüm Güney’in küratörlüğünde Sümer Sayın, Serkan Demir, Gözde Mulla, Bilal Yılmaz, Ahmet Öğüt, Ece Kibaroğlu, Nergiz Yeşil, Esin Aykanat Avcı, Ali Şentürk, Fulya Çetin, Sine Ergün, Sergen Şehitoğlu, Mehmet Dere, Özge Yağcı, Osman Dinç, Berkay Tuncay ve Özden Demir’in işleri sergileniyor. İşlerin niteliği değil önemli olan, sergilenecek yer bulması. Seversiniz, sevmezsiniz. Genç sanatçılar işlerini sergileyecek, topluma gösterecek, etkisini, tepkisini görecek ki ilerleyecek. İzleyecek gençler, sanatla iç içe olabilecek, tartışacak, düşünecek. Sergi, tabii ki ücretsiz. Pek çok kültür sanat merkezi ve galerinin hakkını yemeyelim. Ülkemizde sanata erişmek Paris, Londra, New York gibi büyük kültür merkezi kentlerdekinin aksine, girişler ücretsiz ve çok kolay. Açılışlardaki kalabalığı, normal zamanlarda da görmek istiyoruz. Sanat, kültür yaşamdır, vazgeçilemez!