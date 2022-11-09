İstanbul'da metruk evde 'insan kafatası' ve 'kemik parçaları' bulundu
İstanbul Fatih'teki metruk bir evde insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı.
Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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